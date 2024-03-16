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  • Beşiktaş'ta 3 yıldıza özel görev! Tüm planlar galibiyet üzerine
Spor

Beşiktaş'ta 3 yıldıza özel görev! Tüm planlar galibiyet üzerine

BU akşam sahasında Antalyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ta tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Teknik direktör Fernando Santos maç için 3 öğrencisine özel bir görev verdi. İşte Santos'un o planı...

Fanatik16 Mart 2024 Cumartesi 11:24 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 3 yıldıza özel görev! Tüm planlar galibiyet üzerine
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Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor... 18 yaşındaki milli yetenek için İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya'dan birçok kulüp takip halinde.

2 MAÇTIR SUSKUN

Kara Kartal'da bu sezon önemli bir çıkışa imza atan Semih Kılıçsoy, son lig maçında ise skora etki edememişti. Galatasaray ve Gaziantep karşılaşmalarına ilk 11'de başlayıp gol atamayan 18 yaşındaki futbolcu, bu olumsuz gidişi bu akşam kırmak istiyor.

CENK, RASHİCA VE MUCİ...

Son 2 karşılaşma öncesinde çıktığı 10 lig müsabakasında 9 gol ve 2 asistle oynayan Semih, ardından düşüşe geçmişti. Teknik direktör Fernando Santos'un, Semih'ten daha efektif şekilde yararlanabilmek için bu akşam kanat hattında forma giyecek olan Cenk Tosun ve Milot Rashica'dan genç yeteneğe maç boyu pozisyon yaratmalarını istediği kaydedildi. Ayrıca Ernest Muci de 90 dakika boyunca Semih'e orta sahadan göndereceği paslarla asist kovalayacak.

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