Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım, Samsunspor'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek.

Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayan Samsunspor, 4. sırada bulunuyor.

Son oynadığı lig maçında ikas Eyüpspor'u sahasında 1-0 yenen Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı de mağlup ederek rakibi ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile PFDK'dan bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SİYAH-BEYAZLILARDA 4 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 oyuncu formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

"Mekanik lomber" ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.

SERGEN YALÇIN CEZASINI TAMAMLADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza alarak Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamadı.

RAFA SİLVA'NIN FORMA GİYMESİ BEKLENMİYOR

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Samsunspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Bir süredir bel ağrısından dolayı antrenmanlara çıkmadığı bildirilen Portekizli futbolcunun hafta içinde yapılan MR tetkiklerinde söz konusu ağrıyı açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştı. Oyuncuya siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanıyor.

Takımdan ayrılmak istediğini de ekim ayında kulübe bildiren Rafa Silva, bu mücadelede de formasından uzak kalacak.

65. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, oynayacakları müsabakayla Süper Lig'de 65. kez karşılaşacak.

Beşiktaş, daha önce oynanan 64 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti. Ligde oynanan 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 102 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 59 gol kaydetti.

Beşiktaş, rakibiyle geçen sezon ligde yaptığı maçlarda deplasmanda 2-0 kazanırken, sahasında ise 0-0 berabere kaldı.