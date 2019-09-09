Beşiktaş’ta 6 puanlık plan
Kartal’ın hocası Avcı, Gazişehir ve Başakşehir maçlarının özgüven kazanmaları açısından önemine dikkat çekip, “Üst üste iki galibiyet alırsak hem çıkışa geçer hem de seri başlatırız” diye konuştu.
- star.com.tr
SÜPER Lig’de milli aradan sonra 14 Eylül Cumartesi günü Gazişehir’le deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı hem bu maç hem de bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir müsabakasından 3’er puanla ayrılmayı planlıyor. Ümraniye ile oynanan özel maçta yeni transferlerden Elneny’yi takıma monte eden Avcı’nın, oyuncularıyla sık sık toplantılar yapıp, Gazişehir ve Başakşehir mücadelelerinden alınacak galibiyetlerin zirve yolunda kendilerine özgüven kazandıracağını anlatarak, “2 maçta 6 puan alırsak çıkşıya geçeriz” ifadelerini kullandığı belirlendi.
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