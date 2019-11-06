Beşiktaş'ta 6 yıldız isim İstanbul'da bırakıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı birçok oyuncusunu İstanbul'da bırakma kararı aldı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba, Ruiz, Diaby, N'Koudou ve Gökhan Gönül, Braga maçı kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş, Braga ile 7 Kasım Parşembe 23:00'da karşı karşıya gelecek.