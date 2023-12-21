Beşiktaş'ta 7 futbolcu Afrika Kupası yolcusu

Sakatlıklarla boğuşan ve kadro sıkıntısı yaşayan Beşiktaş'a bir kötü haber de Afrika Kupası'ndan geldi.

Afrika Uluslar Kupası için takımlar geniş kadrolarını açıkladı. Kadrosunda birçok Afrikalı oyuncu bulunduran siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Eric Bailly ve Omar Colley milli takımlarından davet aldı.

Bu oyuncular, milli takımlarıyla Afrika Kupası'nda mücadele etmesi halinde Beşiktaş'ın ligde oynayacağı en az 3 karşılaşmada forma giyemeyecek.