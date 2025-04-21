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Spor

Beşiktaş'ta 7 ismin bileti kesildi! İşte sezon sonunda takımdan ayrılacak yıldızlar

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş sezon sonunda takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Siyah beyazlı ekibin gönderilecek isimlerin yerine kadroya dahil etmeyi planlığı isimler de belli oldu. İşte detaylar...

AKŞAM21 Nisan 2025 Pazartesi 09:25 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta 7 ismin bileti kesildi! İşte sezon sonunda takımdan ayrılacak yıldızlar
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Ziraat Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta artık tek hedef lig üçüncülüğü olarak belirlendi. Ancak ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kartal, bu hedefinden de uzaklaşıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Norveçli hocası, "Bu takıma ilaç değil, ameliyat gerekiyor" diyerek kadronun önümüzdeki sezon öncesi yenileneceğinin sinyalini verdi. Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda en az 7 ayrılığın olacağı düşünülüyor. Yüksek maliyetleri bulunan Ciro İmmobile, Alex Oxlade-Chamberlain ve kaliteleri beğenilmeyen Onur Bulut, Zaynutdinov ile yollar ayrılacak.

ALINCAKLAR LİSTESİ DE BELİRLENDİ!..

Brezilya'ya gitmesi beklenen Gabriel Paulista ve Rus ekiplerinin radarında olan Gedson Fernandes'in satışlarından ise ciddi gelir bekleniliyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Semih Kılıçsoy'un ise kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yaptığı açıklamada Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl transferlerinin, Avrupa Kupası'ndan elenildiği için olmadığını açıklamıştı. SiyahBeyazlılar, gönderilecek oyuncuların ardından tekrardan bu isimleri zorlayacak. Santrafor bölgesinde en ciddi aday ise Paul Onuachu.

  • beşiktaş
  • Ciro İmmobile
  • Alex Oxlade-Chamberlain
  • kadro

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