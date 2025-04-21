Ziraat Kupası'ndan elenen Beşiktaş'ta artık tek hedef lig üçüncülüğü olarak belirlendi. Ancak ligde galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kartal, bu hedefinden de uzaklaşıyor. Siyah-Beyazlılar'ın Norveçli hocası, "Bu takıma ilaç değil, ameliyat gerekiyor" diyerek kadronun önümüzdeki sezon öncesi yenileneceğinin sinyalini verdi. Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonda en az 7 ayrılığın olacağı düşünülüyor. Yüksek maliyetleri bulunan Ciro İmmobile, Alex Oxlade-Chamberlain ve kaliteleri beğenilmeyen Onur Bulut, Zaynutdinov ile yollar ayrılacak.

ALINCAKLAR LİSTESİ DE BELİRLENDİ!..

Brezilya'ya gitmesi beklenen Gabriel Paulista ve Rus ekiplerinin radarında olan Gedson Fernandes'in satışlarından ise ciddi gelir bekleniliyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Semih Kılıçsoy'un ise kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yaptığı açıklamada Ansu Fati, Patrick Berg ve Samuel Dahl transferlerinin, Avrupa Kupası'ndan elenildiği için olmadığını açıklamıştı. SiyahBeyazlılar, gönderilecek oyuncuların ardından tekrardan bu isimleri zorlayacak. Santrafor bölgesinde en ciddi aday ise Paul Onuachu.