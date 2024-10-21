Milli maçlar arasına Gaziantep deplasmanının son dakikasında yediği golle aldığı 1 puanla giden Kara Kartal, ara öncesi Eyüp'ü 90+7'de deviren moralli Konya'yı ağırladı. Rashica'nın yokluğunda Giovanni van Bronckhorst, Joao Mario'dan da formayı alıp 10 numarayı Rafa Silva'ya; kanatları Semih-Muçi ikilisine emanet etti.

Siyah beyazlıların ilk golü de Rafa-Semih işbirliğiyle gelişti. Portekizli yıldızın metrelerce sürdüğü topu buluşturduğu genç Semih penaltıyı aldırdı, 30'da topun başına geçen Immobile hata yapmadı: 1-0. 45+2'de ise diğer kanattaki Muçi'nin baskıyla kazanıp Rafa'ya verdiği topta fileleri bulan Portekizli, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan sürede skoru korumayı bilen Kara Kartal, milli ara dönüşünü 3 puanla yaptı...

YILLAR SONRA BİR İLK

Beşiktaş'ın Hollandalı teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, siyah beyazlı takımın başında iç sahada 4 maçta 4 galibiyet elde ederek büyük bir başarı yakaladı. Bu sezon Antalya, Sivas, Eyüp ve Konya'yı evinde yenen Beşiktaş'ta daha önce aynı başarıyı en son John Benjamin Toshack, 1997-98 sezonunda yakalamıştı. Ligde namağlup ikinci durumda bulunan siyah beyazlılar, 8 yıl sonra en iyi ilk 8 hafta performansını da van Bronckhorst yönetiminde yaşadı...

MERT'TEN AKROBATİK KURTARIŞ

Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un 56'da Aleksic ile karşı karşıyayken yaptığı akrobatik kurtarış, sosyal medyada gündem oldu. 35 yaşındaki milli file bekçisinin müthiş bir refleks göstererek yaptığı kurtarışın ardından "Mert Kung-Fu yaptı" yorumları yapıldı. 11 maçta Beşiktaş'ın kalesini koruyan Günok, 13 gole engel olamadı...

IMMOBİLE'DEN ÇILGIN İSTATİSTİK

Beşiktaş'ın sezon başında İtalyan ekibi Lazio'dan transfer ettiği Ciro Immobile, Siyah-Beyazlılardaki kariyerine Süper Lig'de 8 maçta 8 golle başladı. Maç başına 1 gol ortalamasıyla oynayan İtalyan yıldız, şutlarını gole çevirme yüzdesiyle de dikkat çekti. 34 yaşındaki deneyimli santrfor, çıktığı 8 karşılaşmada rakip kaleye gönderdiği 11 isabetli şutun 8'ini yani yüzde 73'ünü gole çevirdi...

TAKIMIMI ZAFERLERE HAZIRLIYORUM

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 2-0'lık Konyaspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu. İç sahada ilk 4 maçın tamamını kazanıp Benjamin Toshack'ın rekoruna ortak olan Hollandalı çalıştırıcı, "Rekorlar önemli ama benim baktığım şey bu değil. Tek konsantre olduğum şey takımımı maçlara hazırlamak ve galibiyetler. Rekorlar herkes için güzel şeyler ama sadece bunun için çalışmıyoruz. Takımımı zaferler kazanmak ve mücadele etmek için hazırlıyorum" dedi.

Beşiktaş kariyerine başarılı bir başlangıç yapan 49 yaşındaki çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Rashica'nın Lyon maçında oynayamayacağını da söyledi...