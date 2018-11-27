Beşiktaş'ta 9 eksik var

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş öğle saatlerinde yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ FULYA'DA ÇALIŞTI!

Sarpsborg'un sahasının suni çim olması sebebiyle Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yapılan idmanı başkan Fikret Orman ve Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı da izledi.

BEŞİKTAŞ'TA 9 EKSİK VAR!

Sakatlıkları devam eden Pepe, Gary Medel, Ryan Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül antrenmanda yer almazken, Adriano ve Lens'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Sakat olan 6 futbolcuya kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ve UEFA'ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ve Güven Yalçın da eklendiğinde Norveç kafilesinde 9 eksik futbolcunun olması bekleniyor.

Teknik direktör Şenol Güneş eksik futbolcuların bir hayli fazla olmasından dolayı antrenman kadrosuna U-21 takımından Erdem Seçgin, Oğuzhan Aydoğan, Kartal Yılmaz, Yusuf Bildik, Ege Atlam, Fatih Değirmenci ve U-19 Akademi Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz'ı dahil etti.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Taktik programının yer aldığı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile İstanbul'daki çalışmalar tamamlandı.

Beşiktaş, Çarşamba günü saat 11:30'da özel uçakla Oslo'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda TSİ 21:30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.