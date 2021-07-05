İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2021 Pazartesi / 25 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6652
  • EURO
    10,2914
  • ALTIN
    498.874
  • BIST100
    1386.06
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta 9 futbolcuya sağlık kontrolü
Spor

Beşiktaş'ta 9 futbolcuya sağlık kontrolü

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı'nda 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:13 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 15:13
ABONE OL

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugünkü kontrollere futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Nkoudou, Rıdvan Yılmaz, Fabrice Nsakala, Güven Yalçın, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Bilal Ceylan katıldı.

Yardımcı antrenör Ozan Köprülü, kaleci antrenörleri Levent Açıl ile Hakan Çalışkan, scouting antrenörü Gürsoy Yalçın, fiziksel performans antrenörü Stefano Marrone, analiz antrenörü yardımcısı Anıl Demirci de kontrollerden geçen isimler oldu.

Detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı kontrollerde siyah-beyazlılar; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.