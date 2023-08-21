Beşiktaş'ta A planı Ramos, B planı Bonucci

Beşiktaş, Galatasaray ve Arabistan kulüplerinin de radarında bulunan dünyaca ünlü İspanyol stoper için girişimlerine devam ediyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 37 yaşındaki futbolcu için pazarlıklar sürüyor.

Kara Kartal, stoper hattına lider özellikli bir yıldız kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor. Yönetim, Sergio Ramos'tan istediği sonucu alamazsa rotayı bir başka dünyaca ünlü yıldız stopere çevirecek ve transfer harekatı başlayacak. Bu flaş hamlenin yanı sıra, Beşiktaş'ın Talisca operasyonu da tüm hızıyla devam ediyor.

RAMOS, AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR



Beşiktaş'ın Sergio Ramos için girişimleri devam ediyor. İspanyol yıldızın menajeri ile görüşerek transfer şartları ile ilgili bilgi alan Kartal, temaslarını sürdürüyor. Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran 37 yaşındaki oyuncu serbest durumda. Beşiktaş, Sergio Ramos ile anlaşması halinde bonservis bedeli ödemeden transferi gerçekleştirebilecek. İspanyol oyuncu için Galatasaray da girişimlerde bulunuyor. Suudi Arabistan takımlarında da teklif alan Ramos, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Teklifleri değerlendirecek olan İspanyol stoper, kararını kısa süre içinde verecek. 2005 yılında Sevilla'dan 27 milyon bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Ramos, İspanyol devinde 16 sezon forma giydi.

TAM BİR KUPA AVCISI!



Son 2 yılda Paris Saint Germain'de oynayan Ramos, sözleşmesinin bitiminin ardından Fransız ekibi ile yollarını ayırdı. İspanya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşayan Sergio Ramos, Real Madrid'de 4'ü Şampiyonlar Lig, 5'i İspanya Ligi şampiyonluğu olmak üzere toplam 22 kupa kazandı. Geçen sezon Paris Saint Germain ile Fransa Ligi'ni kazanan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, forma giydiği 45 maçta 4 gol, 1 asistlik hücum katkısı sağladı.

KARTAL, BONUCCİ'NİN PEŞİNDE



Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar için bir yandan Sergio Ramos bir yandan da Anderson Talisca için temaslar devam ederken İtalyan basınından bir bomba transfer haberi daha geldi. Kartal, Leonardo Bonucci ile ilgileniyor! Juventus'ta kadro dışı bırakılan 36 yaşındaki stoperin, Ramos'tan gelecek olumsuz haber halinde gündeme geleceği belirtildi. Leonardo Bonucci, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 26 maça çıktı. 36 yaşındaki stoper, 2 gollük bir performans sergiledi. Bonucci'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

YILIN FUTBOLCUSU...



Hem Juventus'ta hem de İtalya Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerde savunmanın bel kemiği olan Bonucci, oynadığı takımların savunmasında en önemli isimlerden biri oldu. Yanında Giorgio Chiellini ile sayısız başarıya imza atan İtalyan oyuncu milli takımıyla 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Biri Inter'de olmak üzere 9 kere Serie A şampiyonluğu yaşayan Bonucci, 4 kere İtalya Kupası, 5 kere İtalya Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı. İtalya ile bir kere Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalyan yıldız bir kere de yılın futbolcusu oldu.