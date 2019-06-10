Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı

Şenol Güneş'in A Milli Takım'la anlaşmasının ardından Beşiktaş Teknik Direktörlüğü görevine Abdullah Avcı'yı getiren Siyah- Beyazlılar, yeni hocasıyla resmi sözleşme imzaladı.

Fikret Orman ve Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

FİKRET ORMAN;

"Çok istediğimiz bir imzayı atıyoruz bugün, çok isteyerek, mutlu olarak bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Hocama da hayırlı olsun diyorum. Başakşehir kulübüne, başta Göksel Gümüşdağ olmak üzere, çok teşekkür ediyorum. Çok sevdiğimiz bir kulüp, Beşiktaş'ın stadının olmadığı dönemde bize büyük yardımda bulunan bir kulüp. Stadın yapım aşamasında da Göksel başkanın desteğini aldık. Ahmet Ürkmezgil ile Abdullah Avcı çok uzun yıllardır arkadaş, onun vasıtasıyla da konuştuk. Daha sonradan Göksel beyden de müsade istekik ve kısa sürede bu süreci tamamladık. Hocamızın maddi bir beklentisi olmadı, hayırlı olmasını diliyorum"

Abdullah Avcı'nın Türkiye'de Guardiola ve Klopp açılımı yaptığını ifade eden Orman, "Dünyada devir değişti, teknoloji daha fazla devrede, dünyada birçok örnek var. Pep Guardiola, Jürgen Klopp'u görüyorsunuz, teknolojiden faydanalanıyorlar, bilimsel çalışıyorlar. Türkiye'de de bunun açılımını Abdullah Avcı yaptı. Okan Buruk'u, Erol'u da beğeniyorum, onlar da Abdullah hocanın yardımcıları. Abdullah Avcı, milli takım hocasıyken kendisiyle birçok transferde istişare yapmıştık. Oğuzhan'ın, Kerim Frei'ın transferinde konuşmuştuk." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi büyük bir tehlike beklediğini ifade eden Orman, "Başkan olduğum günden bu yana Beşiktaş'ın bir marka olması, bir dünya kulübü olması için çalışıyor. Dünya ayrı apayrı bir yere doğru gidiyor. 2022'den itibaren Şampiyonlar Ligi'nin de bölünmesi gündemde. Biz bu şekilde gittiğimiz sürece bizim rakiplerimiz Makedonya, Litvanya, Andorra'dan olacak. Biz, Chelsea, Liverpool, Barcelona ile oynamak istiyoruz" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşmeyi de anlatan Orman, "Genç arkadaşlarımız ne olursa olsun yap diyor ama bizim kendi bir duruşumuz var. Kötüyü örnek yapamazsınız, yaparsanız herkes kötüye gider. Yeni bir TFF Başkanı var ve başkan olmadan önce de kendisiyle konuştum. Maçlardan önce yöneticilerin ve hocaların hakemi yönetmeye yönelik açıklamaları olursa bunu Beşiktaş da yapacak. Herkes her şeyi görüyor ve artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Biz bir sayfa açtık, TFF de açtı, yeni MHK ile. Herkes adına bunu söylüyorum, adalet olsun, herkes görevini iyi yapsın, kurullar hukuken karar verecek" ifadelerini kullandı.

OLSA DÜKKAN SİZİN

Bonservis ile transferin zor olduğunu ifade eden Orman, "Bonservisle ilgili söyleyeyim, olsa dükkan sizin. Ülkemizin gerçekleri var, Beşiktaş'ın gerçekleri var. Bütün sektörlere bakınca sıkıntı var mı? Var. Herkes bunu hayatında her gün yaşarken bize döndüğü zaman 'Beşiktaş'ta bütçe aşağı mı inecek?' oluyor. Biraz komik oluyor. Daha akılcı transferler yapacağız. Bu demek değildir ki Beşiktaş çok daralacak. Beşiktaş'ın 2 sene önceki kadrosuna Talisca, Cenk Tosun, Babel, Pepe var. O kadroyla gittik Sivas'ta yenildik. 80-90 milyon euroluk kadroyla, 8-9 milyon euroluk takımlara yenildik" dedi.

ABDULLAH AVCI;

"Benim kariyerimde büyük bir pay sahibi olan Başakşehir'e minnettarım. Sayın Göksel Gümüşdağ'ın bu süreçteki destekleri için de teşekkür ediyorum. Beni hayatta tutan üç şey var; Dürüstlük, sadakat ve vefa. Şerefli oynayan Beşiktaş'a da imza atmaktan dolayı gurur duyuyorum ve nice şampiyonluklar yaşamak istiyorum. İki şeyden taviz vermeyeceğim; Beşiktaş'ın mazisine uygun bir duruş ve rakip taraftarının da oyun olarak gıpta ile baktığı bir takım yaratmak istiyorum"

Beşiktaş'ın yaş ortalamasının biraz daha düşeceğini ifade eden Avcı, "Beşiktaş'ta çok kaliteli bir oyuncu grubu var, geçtiğimiz hafta da Beşiktaş scout ekibiyle de bir çalışma yaptık ve onların da çok ciddi çalışmaları var ve biz de bu çalışmaları toparlayarak yönetime sunacağız" dedi.

Beşiktaş taraftarının gücünü bildiğini ifade eden Avcı, "Taraftar çok büyük bir güç, özellikle Beşiktaş taraftarı çok büyük bir güç! Bunu bizzat burada yaşayan biri olarak söylüyorum. Bu statta desibel rekoru kırıldı, umarım biz de oynatacağımzı futbolla bu desibel rekorlarına bir yenisini daha ekleriz" dedi.

Oğuzhan'ın takımda kalacağını açıklayan Avcı, "Oğuzhan? Onu ilk Milli Takım'a ben aldım, Beşiktaşlı futbolcuların tamamıyla iletişim halindeyim, Oğuzhan da bunlardan bir tanesi. Oğuzhan çok yetenekli bir futbolcu ve yeteneklerine inanıyoruz. Eksikleri var, daha fazla çalışacak ama onu yeniden Türk futboluna kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a imza atmasında Galatasaray - Başakşehir maçının etkili olmadığını ifade eden Avcı, "Başakşehir ile 5 yıllık sözleşme imzalarken de dostluklar da vefa da önemlidir. Beşiktaş ile imzalarken de tefe, tüfe vs ben bunlardan anlamam. Beşiktaş ile sözleşme imzalamamda Galatasaray ile son hafta oynadığımız maçın bir etkisi yok! O gün Başakşehir ile Galatasaray yarıştı. Allah bana milli takım teknik direktörlüğü ve şimdi Beşiktaş teknik direktörlüğü nasip etti. O duyguyu büyük coşkuyla yaşıyorum. Bunun hakkını verebileceğimizi umuyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'a gelmeden önce tecrübelendiğinin altını çizen Avcı, "Bu zamana kadar her zaman oyunun içerisinde kaldım, bundan sonra da oyunun içerisinde kalacağım. Futbolun içerisinde birçok etken var ve ben bu etkenlerin hepsini A Milli Takım'da görev yaptığım dönemde de gördüm. Sonrasındaki dönemlerde de tecrübelendik, çatışma değil, çözüm odaklı bir teknik adamım, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Coşkulu, istediğini saha içinde alan, seyircisinin de desteğiyle birlikte sonuna kadar mücadele eden bir Beşiktaş takımı göreceğiz. Topu geri kazanma süremizin kısalması için taraftarımızın coşkusu çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Başakşehir'den transfer yapacak mısınız?" sorusunu da cevaplayan Avcı, "Şu ana kadar Başakşehir'den transfer yapmaya yönelik bir çalışma yapmadık. Mevcut kadro üzerinden çalışıyoruz, doğru dokunuşlar yapmak istiyoruz. Beşiktaş'ın hedefi her zaman aynıdır, üç kupa var ve üç kupa için de sonuna kadar savaşacağız" şeklinde konuştu.

Akıllı para harcamanın önemli olduğunun altın çizen Avcı, "Ben sahanın içerisinde kalmaya devam edeceğiz! Bugün Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ni kazandı! Liverpool'dan daha fazla para harcayan takımlar da Liverpool'u izledi. Çok fazla para harcamak değil, akıllı para harcamak önemli. Bir kulübün kurumsal datasını oluşturmak çok önemli. Bugün Liverpool'u diğer kulüplerden ayıran şey de veri analizidir" şeklinde konuştu.