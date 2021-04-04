04 Nisan 2021 Pazar 22:22 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 22:22

Beşiktaş'ta Aboubakar şoku yaşanıyor! Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Alanyaspor ve Erzurumspor ile oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.