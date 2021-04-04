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Spor

Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Emre Kocadağ duyurdu...

Beşiktaş'ta Asbaşkan Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Kamerunlu golcü Aboubakar'ın Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında forma giyemeyeceğini söyledi.

04 Nisan 2021 Pazar 22:22 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 22:22
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Beşiktaş'ta Aboubakar şoku yaşanıyor! Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Aboubakar, siyah-beyazlı takımın Alanyaspor ve Erzurumspor ile oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.

Aboubakar hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, "Aboubakar'ın sakatlığı devam ediyor ve yapılan kontrollerde de kısa sürede düzelecek bir durum olmadığı belli oluyor. Aboubakar, Alanyaspor maçında kesin olarak forma giyemeyecek. Erzurumspor maçında da oynaması zor gözüküyor. Cenk'in durumu da aynı, o da Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında zor gözüküyor" dedi.

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