İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2023 Perşembe / 7 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0346
  • EURO
    28,8308
  • ALTIN
    1672.43
  • BIST100
    7705.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Aboubakar tarihe geçebilir!
Spor

Beşiktaş'ta Aboubakar tarihe geçebilir!

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlılarda söz konusu karşılaşmada yıldız oyuncusu Aboubakar için de ayrı bir önem ifade ediyor. Başarılı oyuncu bu gece tarihe geçebilir...

Fanatik21 Eylül 2023 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Aboubakar tarihe geçebilir!
ABONE OL

Beşiktaş, 24 maçlık yenilmezlik serisini 3-0'lık şok skorla Trabzon'da bıraktıktan sonra ilk resmi maçına bu akşam Club Brugge deplasmanında çıkacak. Kara Kartal ilk defa katıldığı UEFA Konferans Ligi'ne 3 puanla başlamayı planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

OKTAY DERELİOĞLU ZİRVEDE

Ülke puanı açısından da önem arz eden mücadele Siyah-Beyazlılar'ın golcüsü Vincent Aboubakar için de farklı bir anlam taşıyor. Siyah-Beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor. Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

BU SEZON 6 MAÇTA 5 GOL ATTI

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar ise Siyah-Beyazlı formayla Avrupa'da 11'er gole imza attı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Aboubakar, özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki performansıyla dikkati çekiyor. Aboubakar, bu sezon Avrupa'daki 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı. Kamerunlu futbolcu, Club Brugge karşısında bir gol bulursa Siyah-Beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu sıralamasında Quaresma ile Bobo'yu yakalayacak.

CENK DE YARIŞTA!

Aboubakar, 3 gol atarsa Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu unvanını ele geçirecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona iyi başlayamayan ve şu ana dek fazla süre alamayan Cenk Tosun da şansızlığını kırmak için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Avrupa kupalarında 2 maçta 11 dakika sahada kalabilen deneyimli futbolcu, bugün şans bulması ve gol sevinci yaşaması halinde Aboubakar gibi Quaresma ile Bobo'yu Avrupa kupalarında yakalayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.