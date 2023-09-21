Beşiktaş'ta Aboubakar tarihe geçebilir!

Beşiktaş, 24 maçlık yenilmezlik serisini 3-0'lık şok skorla Trabzon'da bıraktıktan sonra ilk resmi maçına bu akşam Club Brugge deplasmanında çıkacak. Kara Kartal ilk defa katıldığı UEFA Konferans Ligi'ne 3 puanla başlamayı planlıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

OKTAY DERELİOĞLU ZİRVEDE



Ülke puanı açısından da önem arz eden mücadele Siyah-Beyazlılar'ın golcüsü Vincent Aboubakar için de farklı bir anlam taşıyor. Siyah-Beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor. Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

BU SEZON 6 MAÇTA 5 GOL ATTI



Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar ise Siyah-Beyazlı formayla Avrupa'da 11'er gole imza attı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de gol sevinci yaşayamayan Aboubakar, özellikle UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki performansıyla dikkati çekiyor. Aboubakar, bu sezon Avrupa'daki 6 maçta fileleri 5 kez havalandırdı. Kamerunlu futbolcu, Club Brugge karşısında bir gol bulursa Siyah-Beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu sıralamasında Quaresma ile Bobo'yu yakalayacak.

CENK DE YARIŞTA!



Aboubakar, 3 gol atarsa Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü yabancı oyuncusu unvanını ele geçirecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezona iyi başlayamayan ve şu ana dek fazla süre alamayan Cenk Tosun da şansızlığını kırmak için teknik direktör Şenol Güneş'ten forma bekleyecek. Avrupa kupalarında 2 maçta 11 dakika sahada kalabilen deneyimli futbolcu, bugün şans bulması ve gol sevinci yaşaması halinde Aboubakar gibi Quaresma ile Bobo'yu Avrupa kupalarında yakalayacak.