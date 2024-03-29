Beşiktaş'ta Aboubakar'ın yerine Patrik Schick

Gelecek sezon kadro planlamalarını sürdüren Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan beklenmedik bir hamle geldi.

ABOUBAKAR YERİNE PATRIK SCHICK GÜNDEMDE

Beşiktaş, gelecek sezon kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar'ın yerine Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki santrforu Patrik Schick'i gündemine aldı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon Alman ekibinde 20 maçta sadece 942 dakika oynamasına rağmen 10 gol, 2 asistlik performansa imza atan Çek futbolcuyu, bonservisiyle ya da opsiyonlu kiralık olarak kadroya katmayı hedefliyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

1.91 boyundaki golcü oyuncunun kulübü Bayer Leverkusen ile 2027'ye kadar kontratı bulunuyor.