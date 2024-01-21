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Spor

Beşiktaş'ta Adana Demirspor hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Adana Demirspor hazırlıkları başladı
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Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dün oynanan Pendikspor müsabakasında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek.

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