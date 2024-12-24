İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Aralık 2024 Salı / 23 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2623
  • EURO
    36,8345
  • ALTIN
    2961.32
  • BIST100
    9672.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.

24 Aralık 2024 Salı 18:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu
ABONE OL

Beşiktaş'ta hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu.

HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

Sencer Sarp Aral

Caner Bingöl

Ahmet Budan

Cüneyt Çilingiroğlu

Fırat Fidan

Onur Göçmez

Deniz Güven

Cemile Aslı Üstünkaya

Ahmet Mete Vardar

Adnan Sertaç Yazar

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Sedat Seymen Akçadağ

Nazlı Ayaz

Ömer Küçük

Önder Yiğit

Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ

Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Çağatay Abraş

Orhan Özalp

Mustafa Mollaoğlu

Uğur Fora

Kaan Kasacı

Merve Öztopaloğlu

Levent Ağan

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

Toygun Batallı

Esra Sayın

İbrahim Sağlam

Görkem Bilgi

Selahattin Solmaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.