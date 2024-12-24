Beşiktaş'ta adayların listeleri belli oldu

Beşiktaş'ta hafta sonunda yapılacak başkanlık seçimi öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın listeleri belli oldu.
HÜSEYİN YÜCEL'İN LİSTESİ
Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Onur Göçmez
Deniz Güven
Cemile Aslı Üstünkaya
Ahmet Mete Vardar
Adnan Sertaç Yazar
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
Sedat Seymen Akçadağ
Nazlı Ayaz
Ömer Küçük
Önder Yiğit
Abdurrahman Yiğittekin
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ
Asıl Yönetim Kurulu Üyeleri
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
Toygun Batallı
Esra Sayın
İbrahim Sağlam
Görkem Bilgi
Selahattin Solmaz