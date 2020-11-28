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Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic Fenerbahçe derbisinde yok

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 18:52 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 18:52
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Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, Domagoj Vida, Ajdin Hasic, Adem Ljajic ve Gökhan Töre derbi kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kamp kadrosu şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.

Defans: Fabrice N'Sakala, Valentin Rosier, Francisco Montero, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı.

Orta saha: Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah.

Forvet: Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Atakan Üner.

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