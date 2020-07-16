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Spor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek.

DHA16 Temmuz 2020 Perşembe 21:32 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 21:39
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Beşiktaş Kulübü, 24 Haziran'da yapılan COVID-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve 14-15 Temmuz tarihlerinde yapılan testlerde ise sonuçları negatife dönen Adem Ljajic ve Umut Nayir'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) protokolleri gereğince son 2 maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "24 Haziran 2020 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri çerçevesinde Kulübümüzde gerçekleştirilen rutin COVID-19 PCR testleri pozitif sonuçlanan futbolcularımız Adem Ljajic ile Umut Nayir’in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır.

Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Adem Ljajic ile Umut Nayir, ilgili Türkiye Futbol Federasyonu protokollleri gereği sezonun son iki maçında formamızı giyemeyeceklerdir" ifadeleri yer aldı.

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