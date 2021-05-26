26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:01

Beşiktaş'ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic için Rusya'nın CSKA Moskova takımı siyah beyazlılara resmi teklifte bulundu. Rus basınında Sportbox'ın haberine göre CSKA Moskova, Adem Ljajic'in menajeri ile temaslara başladı.

Beşiktaş'ta sezonu şampiyon tamamlayan Adem'in de transfere sıcak baktığı iddia edilirken yıldız oyuncunun Beşiktaş'ta sözleşmesinin son senesi. Beşiktaş'ın 2019'da Torino'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 22 maça çıkan Ljajic; 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.