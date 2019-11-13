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Beşiktaş'ta Adem Ljajic’in bileti kesildi

Sezon başı Torino'dan 6.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Adem Ljajic'in bileti kesildi. Beşiktaşlı idarecilerin, Ljajic’in menaceri Mirsad Türkcan ile görüşüp oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istediği bildirildi.

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Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Adem Ljajic, Beşiktaş’ta ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kalmıştı. Tecrübeli futbolcunun, saha içindeki etkisiz formuna ek olarak agresif bir ruh hali içerisinde bulunması sebebiyle yönetim, bu ismin biletini kesti. Beşiktaşlı idarecilerin, Ljajic’in menaceri Mirsad Türkcan ile görüşüp oyuncusuna devre arasında takım bulmasını istediği bildirildi.
 
Ljajic’i 30 taksitle kadrosuna katan Beşiktaş’ın, deneyimli ismin satışından gelecek parayı Çin Ligi’nde Guangzhou Evergrande forması giyen Anderson Talisca’nın transferi için kullanmayı planladığı konuşuluyor.

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