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Beşiktaş'ta Adriano kadro dışı kaldı

Süper Lig’de sezona istediği başlangıcı yapamayan ve mali olarak sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş’ta sular bir türlü durulmuyor.

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Kartal’da, Sivasspor maçı öncesi Tolgay Arslan krizi patlak vermişti. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle TFF’ye başvuran ve euro üzerinden olan sözleşmesinin TL’ye çevrilmesini kabul etmeyen Tolgay, Başakşehir maçının devre arasında yemek yiyince yönetimin sabrını taşırmış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Bu olayın hemen ardından da Pepe’nin sezon başında yine geciken maaşı için TFF’ye başvuruda bulunduğu ve parasını aldığı belirlenmişti. Tolgay ve Pepe’nin ardından bir kriz de Adriano çıkardı. Beşiktaş’ta Ankaragücü maçının kadrosu dün öğle saatlerinde resmi siteden açıklanırken Brezilyalı sol bekin 18 kişilik listede olmaması herkesi şaşırttı. Hafta boyunca takımla birlikte çalışan ve oldukça formda bir görüntü veren Adriano’nun antrenmanın ardından birden bire ağrılarından şikayetçi olduğu aktarıldı. Deneyimli futbolcu Kayseri yolculuğu öncesi sakat olduğunu dile getirirken, teknik heyeti adeta şoke etti. Hiçbir sakatlığı bulunmayan Adriano’nun, Teknik Direktör Şenol Güneş’in tepkisini çektiği ve kadroya alınmayarak, İstanbul’da bırakıldığı belirlendi. 

Siyah-beyazlı yöneticiler ve Güneş’in, Brezilyalı oyuncunun sakat olduğuna inanmadıkları öğrenildi. Ankaragücü maçından sonra Adriano’nun durumuyla ilgili bir karar verecek olan yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakabileceği vurgulandı.

(Milliyet)

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