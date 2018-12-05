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Beşiktaş'ta Adriano takımla beraber antrenmanlara başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cuma günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ısınma koşularının ardından pas ve dar alan uygulamaları üzerinde durdu.

Ardından yarı sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.

Haftanın ilk antrenmanında salonda çalışan Adriano Correia, bugünkü idmanda takımla birlikte yer aldı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens, çalışmaya katılmadı.

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, daha sonra özel uçakla Alanya'ya gidecek.

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