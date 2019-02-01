Beşiktaş'ta Adriano'nun borcu ödendi! Brezilyalı yıldız takımda kaldı
Brezilya basını, Beşiktaş'ın Adriano'ya olan borcunu ödediğini ve Brezilyalı futbolcunun siyah beyazlı takımda kaldığını belirtti.
Devre arası transfer döneminde Brezilya'ya döneceği iddia edilen Adriano, Beşiktaş'ta kaldı.
Brezilya basını, Beşiktaş'ın Adriano'ya olan 5 aylık maaş borcundan 1 aylık maaşını ödediğini ve Adriano'nun Türkiye'de kaldığını belirtti. Adriano'nun maaşını alamaması halinde Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etme hakkı olduğu ve bu sayede Santos'a transfer olacağı iddia ediliyordu.
4 AY DAHA ALACAĞI VAR AMA FIFA RİSKİ ORTADAN KALKTI
Adriano'nun Beşiktaş'tan hala 4 aylık alacağı olmasına rağmen FIFA yasağının ortadan kalktığı ve transferin sezon sonuna kaldığı kaydedildi.
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sol bek, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 19 maça çıkmıştı.
(Sporx)
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