11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2157
  • 5,9791
  • 220.956
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Beşiktaş'ta Adriano'nun borcu ödendi! Brezilyalı yıldız takımda kaldı

Brezilya basını, Beşiktaş'ın Adriano'ya olan borcunu ödediğini ve Brezilyalı futbolcunun siyah beyazlı takımda kaldığını belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arası transfer döneminde Brezilya'ya döneceği iddia edilen Adriano, Beşiktaş'ta kaldı.

Brezilya basını, Beşiktaş'ın Adriano'ya olan 5 aylık maaş borcundan 1 aylık maaşını ödediğini ve Adriano'nun Türkiye'de kaldığını belirtti. Adriano'nun maaşını alamaması halinde Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet etme hakkı olduğu ve bu sayede Santos'a transfer olacağı iddia ediliyordu.

4 AY DAHA ALACAĞI VAR AMA FIFA RİSKİ ORTADAN KALKTI

Adriano'nun Beşiktaş'tan hala 4 aylık alacağı olmasına rağmen FIFA yasağının ortadan kalktığı ve transferin sezon sonuna kaldığı kaydedildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sol bek, bu sezon siyah beyazlı ekip ile 19 maça çıkmıştı.

(Sporx)

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Binlerce kişi bekliyordu... Sonuçlar açıklandı!

Hedef 90 milyon avro

Hedef 90 milyon avro

Birleşik Krallık kara teslim

Birleşik Krallık kara teslim

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço paylaşımı

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'nin Maldivleri için Bakandan büyük müjde

Türkiye'ye geldi Müslüman oldu

Türkiye'ye geldi Müslüman oldu

'CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık'

'CHP ile HDP arasında bir ittifak olduğu açık'

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz

Rusya'dan ABD'ye ilk mesaj: Mutlaka yanıt vereceğiz
 

POPÜLER HABERLER

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

Yusuf İzzeddin Efendi´nin ´şüpheli´ ölümü - Tarihte bugün 1 Şubat 1916

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA