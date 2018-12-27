Beşiktaş'ta Adriano'nun sözleşmesi feshediliyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ''Takımdan ayrılacak 5-6 kişi var'' sözlerinin ardından Brezilya'dan flaş bir Adriano iddiası geldi.

Brezilyalı Blog Now Balls sitesi, Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Adriano'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshedip Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğini belirtti.

KARAR OLARAK FİNANSAL DURUMU GÖSTERDİ

Adriano'nun Beşiktaş'ın yaşadığı finansal problemler nedeniyle böyle bir karar aldığı, Beşiktaş'ın da takımda en çok maaş kazanan futbolculardan biri olan Adriano'yu göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

SIRADAKİ DURAĞI ÇİN

34 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonraki muhtemel durağının Çin olacağı iddia edildi.

2016-17 sezonunda Beşiktaş'a katılan Brezilyalı sol bek, siyah beyazlı takımda toplam 99 maça çıkarken 2 gol attı.

(Sporx)