Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklama yapacağını duyurdu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada Çebi'nin 13 Ocak Perşembe günü saat 12.00'de gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Basın toplantısında, teknik direktör Önder Karaveli ile yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde;
"13 Ocak 2022 Perşembe günü saat 12.00'de Vodafone Park Basın Toplantı Salonu'nda Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi gündeme dair konularla ilgili basın toplantısı düzenleyecektir.
Not: Basın toplantısı girişinde HES kodu alınacaktır."