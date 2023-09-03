Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi seçim için tarih verdi!

Beşiktaş'ta son dönemde camiada Başkan Ahmet Nur Çebi'ye yönelik eleştiriler artmıştı. Siyah beyazlıların patronu da bu durum sonrasında basın toplantısı düzenlemiş ve her konuya açıklık getirmişti. Camiada kongre sesleri yükselirken Çebi de seçim tarihini verdi! İşte detaylar...

"BİZ BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu toplantısında ekibine kongre tarihini açıkladı. Başkan Çebi, düzenlediği basın toplantısı sonrasında ekibi ile bir araya gelerek, "Takım 7 aydır maç kaybetmiyor. Fakat hiç bir yönetim kurulu bu durumda genel kurula çağrılmadı. Bir oyun oynanıyor, fakat biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Kongre 2025 Mayıs ayında. Kim aday olacaksa olsun" diyerek idarecilerini motive etti.

SEÇİM ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Beşiktaş'ta daha önce bir sonraki seçimde başkanlığa aday olacağını açıklayan Hasan Arat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçim kararı alması gerektiğini ifade etmişti. Arat, "Beşiktaş'ımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaş'ımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nu, Olağanüstü Seçimli Kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaş'ımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.