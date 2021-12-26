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Spor

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

AA26 Aralık 2021 Pazar 15:30 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 15:30
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Beşiktaş Kulübünde 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ibra edildi.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.

Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 7 kişi ibra etmezken, mali yönden 12 kişi bu yönde oy kullandı.

İbra oylamasının ardından kısa bir konuşma yapan Çebi, "Bu saate kadar beklediniz hakkınızı helal edin. İbra etmeyen arkadaşların düşüncelerini de dikkate alacağım. Onları bekliyorum. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

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