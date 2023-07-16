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Spor

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimine istifa çağrısı

Transfer döneminde Halil Dervişoğlu ve Dusan Tadic'e imza attıramayan ve ezeli rakiplerine kaptıran Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi istifaya davet edildi.

16 Temmuz 2023 Pazar 12:26 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimine istifa çağrısı
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Beşiktaş'ın transferde Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'a, Dusan Tadic'i ise Fenerbahçe'ye kaptırmasının ardından siyah-beyazlı camiada flaş gelişmeler yaşandı.

Daha önce Beşiktaş'ta başkanlığa aday olacağını açıklayan siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden Hasan Arat, başkan Ahmet Nur Çebi'ye istifa ve seçim kararı alma çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hasan Arat, "Beşiktaşımızı daha fazla üzmeyin. Gereğini yapın" paylaşımında bulundu.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarların bir bölümü, sosyal medyada başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimini istifaya davet etti.

Siyah-beyazlı camiada istifa seslerinin yükselmesinin ardından Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu tepkilere vereceği cevap merakla beklenmeye başlandı.

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