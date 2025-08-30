Beşiktaş'ta, Alanyaspor maçı öncesi 2 eksik

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.

AVRUPA KUPALARINA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupaları defterini kapattı.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de havlu attı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılarda, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş'taki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, siyah-beyazlı takımla çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA MUSTAFA HEKİMOĞLU VE RASHİCA YOK

Siyah-beyazlı takımda Alanyaspor maçı öncesinde forvet Mustafa Hekimoğlu ile kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan Mustafa, Alanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

Rashica ise Lausanne rövanş karşılaşmasından önce yaşadığı kas sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyecek.

Ayrıca takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de kadroda olmayacak.

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler El Bilal Toure ve Tiago Djalo, şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'tan İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz da siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.

AL-MUSRATİ İLE VERONA'YA TRANSFER OLDU

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati, İtalya ekiplerinden Verona'ya kiralık olarak transfer oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen bilgilendirme yazısında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona kulübüyle 2 milyon avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona kulübünün 7 milyon avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan bir başka orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'in de kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

