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Spor

Beşiktaş'ta Alex Teixeira 1 ay yok

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edildiğini bildirdi.

DHA28 Kasım 2021 Pazar 17:19 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 17:19
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Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş Kulübü, Alex Teixeira'nın sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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