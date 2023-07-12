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Spor

Beşiktaş'ta Almanya mesaisi devam ediyor

Beşiktaş'ın gelecek sezon çalışmaları kapsamında yaptığı Almanya kampındaki hazırlıklar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürüyor.

AA12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:01 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Almanya mesaisi devam ediyor
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Yeni sezon hazırlıklarını Almanya kampında sürdüren Beşiktaş, sabah idmanıyla çalışmalarına devam etti.

Takımın kamp yaptığı otelin tesislerinde idman gerçekleştiren siyah-beyazlı ekip, dayanıklılık ve güçlendirme çalışmalarıyla antrenmana başladı.

Bir süre bire bir, ikiye iki ve üçe üç dar alan çalışmaları yapan Beşiktaşlı oyuncular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Antrenmanın son bölümünde kasığında ağrı hisseden Emrecan Bulut, tedbir amacıyla idmanı yarıda bıraktı. Dünkü çalışmada sakatlanan Umut Meraş ile dinlendirilen Onur Bulut ise antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı akşam idmanıyla devam edecek.

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