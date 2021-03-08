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Spor

Beşiktaş'ta Alperen Şengün şoku!

Beşiktaş Icrypex'in genç yeteneği Alperen Şengün'ün, sağ diz femur kemiğinde, darbeye bağlı kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği bildirildi.

AA08 Mart 2021 Pazartesi 14:54 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 14:54
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Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Alperen Şengün'ün sağ dizinde kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yapılan muayene ve tetkikler sonucu Alperen Şengün'ün sağ diz femur kemiğinde, darbeye bağlı kemik ödemi ve çevre dokusunda yumuşak doku ödemi tespit edildiği bildirildi.

Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan sporcunun ING Basketbol Ligi'nde TOFAŞ ile oynanacak maçta yer alıp almayacağı konusunda nihai kararın hafta içi yapılacak tetkiklerin ardından verileceği kaydedildi.

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