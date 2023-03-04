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Spor

Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi tek eksik Rachid Ghezzal

Süper Lig'in 24. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek Beşiktaş'ta, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal forma giyemeyecek.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı öncesi tek eksik Rachid Ghezzal
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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Ligde çıktığı 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 40 puanla haftaya 3. sırada girdi.

Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 11'inden mağlubiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise 22 puanla 15. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazanmıştı.

TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.

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