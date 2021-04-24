İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2021 Cumartesi / 12 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkartıldı
Spor

Beşiktaş'ta Atiba kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş'ta sol alt adalesinde ödem tespit edilen ve ağrısı olan Atiba, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı.

DHA24 Nisan 2021 Cumartesi 14:25 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:25
ABONE OL

Süper Lig'in 37'nci haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, adale ağrıları sebebiyle, akşam oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı. Siyah-beyazlı ekipte, Atiba ile birlikte eksik sayısı da 7'ye yükseldi.

Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir kötü haberde Atiba'dan geldi. Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6'ncı futbolcu Atiba oldu. Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.