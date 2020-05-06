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Spor

Beşiktaş'ta Atiba şoku!

Beşiktaş Yönetimi, 100 bin euro alacağı olan Atiba Hutchinson'a “yarısını şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi. Ancak tecrübeli futbolcu bu teklifi kabul etmeyince siyah beyazlı yönetim, Atiba ile sezon sonu yolları ayırma kararı aldı.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:19 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:30
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Siyah-beyazlı formayı 7 senedir giyen ve taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson ile yönetimin arası açıldı. Mali sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, UEFA ile sorun yaşamamak adına tüm oyunculardan geçmiş alacaklarını 5 ay ertelemesini talep etti. Atiba ile yapılan görüşmede ise küçük bir rakamdan, büyük bir olay çıktı! Yönetimin, 100 bin euro alacağı olan Kanadalı yıldıza, “50 bin Euro’sunu şimdi ödeyelim. Kalanını da ertele” dediği öğrenildi.

‘HEYKELİNİ DİKECEĞİMİZ KAPTAN...’

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki oyuncunun ise bu talebi kabul etmediği belirtildi. Bunun üzerine Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 100 bin euroyu Atiba’nın hesabına yatırdı. Bu olaydan sonra yönetimin, “Heykelini dikeceğimiz kaptan bunu yapmamalı” görüşünde birleşti ve tecrübeli oyuncuyla sözleşme uzatmama kararı aldı. (Fanatik)

Evlat nöbeti sürüyor

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