İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8848
  • EURO
    6,5522
  • ALTIN
    292.111
  • BIST100
    120965
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş sağ kanat için Robert Mak'ı gündeme aldı
Spor

Beşiktaş sağ kanat için Robert Mak'ı gündeme aldı

Beşiktaş, Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli 'Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına' ilişkin kararına yaptığı itirazın Tahkim Kurulu tarafından reddedilmesinin ardından çözüm arayışlarını sürdürürken alternatiflerini de hazır tutuyor. Kartal, Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ kanat oyuncusu Robert Mak'ı gündeme aldı.

14.01.2020  11:01 - Güncelleme: 14.01.2020  11:01

Beşiktaş transferde hareketli zamanlar yaşıyor. Federasyona yaptığı limit itirazına olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı kurmaylar, çözüm arayışlarına devam ediyor. Futbolcu satışı, kiralama, takas ve maaş indirimleri konusunda yoğun şekilde çalışmalar yapan yönetim bir yandan da transfer girişimlerini sürdürüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takviye beklediği Beşiktaş'ın gündemine son olarak Zenit'in Slovakyalı sağ kanat oyuncusu Robert Mak girdi.

Kanatlarda, 10 numarada ve forvette oynayabilen 1.79'luk oyuncunun menajeri Jurac Venglos ile ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Sezon sonu Zenit ile sözleşmesi bitecek Mak, devre arası bedelsiz ayrılmak için kulübünden izin aldı.

Beşiktaş'ın bu transfer için bütçe oluşturabilmesi gerekiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

(Sabah)

İşte Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.