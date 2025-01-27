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Spor

Beşiktaş'ta Avrupa Ligi mesaisi başladı

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 14:54 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Avrupa Ligi mesaisi başladı
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UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Hollanda ekibi Twente ile 30 Ocak Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.

Onvo Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular salonda yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Twente maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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