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Spor

Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında evinde Neftçi Bakü'yü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

AA15 Ağustos 2023 Salı 16:36 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta Avrupa mesaisi başladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 17 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışması sonrasında dar alanda çift kale maç ve ardından yapılan şut idmanıyla antrenmanı tamamladı.

Siyah-beyazlı takımın yeni transferi Alex Oxlade-Chamberlain de Beşiktaş'la ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla Neftçi maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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