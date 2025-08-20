İSTANBUL 28°C / 18°C
20 Ağustos 2025 Çarşamba
Beşiktaş'ta ayrılık an meselesi! Gabriel Paulista, Brezilya yolcusu

Transfer dönemi devam ederken Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı kulübün 34 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Gabriel Paulista'ya ülkesi Brezilya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista yol ayrımında. Vasco da Gama, defans hattını takviye etmek için Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çaldı.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre Kulüp Başkanı Pedrinho, oyuncuyu yakından izlemek ve Türk kulübünün temsilcileriyle görüşmek üzere İcra Direktörü Admar Lopes'i, İstanbul'a gönderdi. Gabriel Paulista'yı bir başka Brezilya ekibi Corinthians da istiyor. Vasco daha önce G.Saray'dan Cuesta'yı transfer etmeye çalışmış, ancak başarılı olamamıştı. Paulista'yı onun sağlam bir alternatifi olarak görüyor.

