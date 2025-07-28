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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık an meselesi! Semih Kılıçsoy İtalya yolcusu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. İtalyan ekibi Cagliari'nin siyah beyazlı ekibin genç yıldızı Semih Kılıçsoy transferinde son noktaya geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

TRT Spor28 Temmuz 2025 Pazartesi 10:47 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık an meselesi! Semih Kılıçsoy İtalya yolcusu
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda kalacak ve ayrılması planlanan isimler şekilleniyor.

Bu kapsamda Semih Kılıçsoy, ayrılığı yakın olan isimlerden.

TRT Spor'un haberine göre Semih'in Cagliari'ye transferi için görüşmeler son noktaya geldi, Semih'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması an meselesi.

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Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlanması ile birlikte Ole Gunnar Solskjaer ve teknik ekibi Semih'geçici olarak kadroda tutma kararı aldı.

Semih'in Shaktar Doentsk'e karşı olan rövanş maçında süre bulması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki durumu belli olduktan sonra ise Serdal Adalı yönetimi Semih'in ayrılığı konusunda kesin kararını verecek.

Semih'in ayrılığa sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında.

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