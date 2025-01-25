İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2025 Cumartesi / 26 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6878
  • EURO
    37,4911
  • ALTIN
    3178.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta ayrılık! Can Keleş'in yeni takımı belli oldu
Spor

Beşiktaş'ta ayrılık! Can Keleş'in yeni takımı belli oldu

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş'e veda etmeye hazırlanıyor. Kanat oyuncusu sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.

TRT Spor25 Ocak 2025 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık! Can Keleş'in yeni takımı belli oldu
ABONE OL

Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş'e veda etmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Can Keleş'in transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve anlaşma sağlandı. Can Keleş, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.

Can Keleş, Kasımpaşa'nın ilgisi ve transfer durumu nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna da alınmamıştı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.