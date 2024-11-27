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Spor

Beşiktaş resmen açıkladı! İki isim ile yollar ayrıldı

Beşiktaş, Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını açıkladı.

27 Kasım 2024 Çarşamba 00:33 - Güncelleme:
Beşiktaş resmen açıkladı! İki isim ile yollar ayrıldı
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Milli aranın ardından oynadığı ilk maçta sahasında Göztepe'ye 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

Siyah-beyazlılarda iki ayrılık yaşandı. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklamasında iki isme de emekleri için teşekkür edildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şu şekilde:

"Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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