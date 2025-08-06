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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıkları devam ederken Beşiktaş'ın Alex Oxlade-Chamberlain ile yolları ayırmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan habere göre siyah beyazlı ekip, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda! Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrılıyor
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Trendyol Süper Lig'de 2024/25 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kadro planlaması kapsamında önemli bir ayrılık gündemde.

Siyah-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Alex Oxlade-Chamberlain ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

ALACAKLARININ TAMAMI ÖDENECEK

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldı. Kulüp, sözleşme feshi karşılığında Chamberlain'e alacaklarının tamamını ödemeyi kabul etti.

20 MAÇTA 1 GOL

2023 yazında Liverpool'dan bedelsiz olarak transfer edilen deneyimli orta saha oyuncusu, Türkiye'deki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Chamberlain, 2024/25 sezonunda Beşiktaş formasıyla çıktığı 20 resmi maçta yalnızca 1 gol kaydedebildi.

PREMIER LİG'E DÖNECEK

Ayrılığın ardından İngiliz oyuncunun rotasının yeniden Premier Lig olması bekleniyor. Habere göre Chamberlain'in, Leeds United ile sözleşme imzalama ihtimali oldukça yüksek.

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