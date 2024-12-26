Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları

Beşiktaş'ta, pazar günü seçim heyecanı yaşanacak. Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı, başkan olmak için mücadele edecek. Seçilecek ismi, pazartesi gününden itibaren yoğun gündem bekliyor.

Bu konuların başında ise takıma yapılacak takviyeler olacak. Bunun gerçekleşebilmesi için yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerekiyor. Takımdan 3 yabancı oyuncunun gönderilmesi planlanırken, gözden çıkarılan iki ismin Masuaku ve Onana olduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre, Arthur Masuaku'nun, Yunanistan'da kendine takım aradığı ifade edildi. Jean Onana'nın hedefinde ise eski takımı Lens'e dönmek olduğu kaydedildi. Kamerunlu oyuncu, geçtiğimiz günlerde Lens - PSG maçını tribünden izlerken; Onana'nın menajerlerinin de Fransa'da farklı takımlarla görüştüğü belirtildi.

Beşiktaş'ta, Alex-Oxlade Chamberlain ile de vedalaşılması bekleniyor. Ada dışında futbol oynamak istemeyen 31 yaşındaki oyuncunun, İngiltere ve İskoçya'dan teklif beklediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta, Al-Musrati ile de ayrılık yaşanması gündemde. Libyalı oyuncuya, Arap yarım adasından kiralık artı zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde teklif geldiği ifade edildi.