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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık! Sosyal medya hesabından veda etti

Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı. Cezayirli futbolcu, açıklamasının sonunda 'Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim.' ifadelerini kullandı.

2 Haziran 2024 Pazar 22:20 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık! Sosyal medya hesabından veda etti
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Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Beşiktaş'tan ayrıldığını duyurdu.

Ghezzal açıklamasında "4 yıla sığan harika anlardan sonra veda etmek her zaman zordur, hem mucizevi hem zor anlardan sonra. Teşekkür etmekten başka söyleyenecek bir şey yok. Çalıştığım tüm takım arkadaşlarıma (kardeşlerime) ve teknik ekiplere saha içinde bu anları benimle paylaştıkları için çok teşekkür ederim. Bana ve aileme her gün yardımcı olan perde arkasındaki tüm çalışanlara da çok teşekkür ederim. Son olarak da sevgili Beşiktaş taraftarları, sizlere de sonsuz sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Futbola ve bu kulübe olan tutkunuz benim için unutulmaz bir hatıra olarak kalacaktır. Tekrar yollarımızın kesişeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

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