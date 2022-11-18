Beşiktaş'ta ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş, ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti.

Beşiktaş, 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten transfer ettiği ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti.

27 yaşındaki oyuncu, transfer döneminin bitiminde A takım listesine yabancı kontenjanı sebebiyle dahil edilmemişti. Siyah beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuyla olan kontratı sonlandırdı.

2019 yılında Vitoria Guimares'ten MKE Ankaragücü'ne transfer olan Boyd, daha sonra Beşiktaş'a geldi ve iki sezon siyah beyazlı formayı giydi. Daha sonra sırasıyla Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi.

Serbest kalan Boyd'un ara transferde bir Süper Lig kulübüyle anlaşabileceği iddia edildi.