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Spor

Beşiktaş'ta ayrılık! Vincent Aboubakar'ın yeni adresi resmen belli oldu

Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kamerunlu golcünün yeni adresi resmen duyuruldu. İşte Vincent Aboubakar transferinin detayları...

5 Ağustos 2024 Pazartesi 19:44 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta ayrılık! Vincent Aboubakar'ın yeni adresi resmen belli oldu
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Süper Kupa zaferiyle sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, kadro çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar ile yollarını ayırmayı planlıyor.

VINCENT ABOUBAKAR GERİ DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan Kamerunlu golcünün takımda kalmak istemesine rağmen Beşiktaş yönetimi, yolların ayrılmasına karar verdi. Suudi Arabistan'dan ise sürpriz bir transfer iddiası öne sürüldü. Aktarılana göre; Suudi ekibi Al-Qadsiah, yıldız forvete talip oldu. Beşiktaş'ın bu ilgiye sıcak baktığı ve bonservis bedelinde kolaylık sağlayacağı iddia edildi. Siyah beyazlılar, deneyimli santrforun maaş yükünden kurtulmayı planlıyor.

LİGE YABANCI DEĞİL

Kamerunlu golcü, yaklaşık 1.5 dönem bir diğer Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giymişti. Yıldız forvet, daha sonra 22/23 sezonu ara transfer döneminde Beşiktaş'a imza atmıştı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun bir kısmında kadro dışı kalan Vincent Aboubakar, 34 maçta 1.900 dakika süre aldı. Tecrübeli santrfor, 12 kez ağları havalandırdı ve 3 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

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