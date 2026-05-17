Siyah beyazlılarda bu sezon kiralık olarak forma giyen birçok oyuncuyla yollar ayrılacak.

Siyah Beyazlılar, ligin son haftasında Çaykur Rizespor maçında gol sevinci yaşayan Jota Silva'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak. 18 lig maçında 5 kez fileleri sarsan Portekizli futbolcu ile vedalaşılacak.

Yolların ayrılacağı bir diğer isim Kristjan Asllani. Devre arasında Inter'den kiralanan Arnavut futbolcu, 14 lig müsabakasında 2 gol atarken 2'de asist yaptı.

Ara transfer döneminde Roma'dan kiralanan Devis Vasquez'in de satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Kolombiyalı kaleci yalnızca bir maçta forma giyebildi.

El Bilal Toure'nin durumu ise farklı. Sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Malili futbolcunun 15 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Beşiktaş, bu opsiyonu mevcut şartlarda kullanmayı düşünmüyor. Ancak Başkan Serdal Adalı'nın Atalanta kulübü ile El Bilal Toure için bir görüşme yapması bekleniyor. İtalyan ekibinin tutumuna göre transferin durumu netlik kazanacak.