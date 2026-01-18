Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tammy Abraham'a transfer teklifi yapıldığını resmen açıklamıştı. Dün İngiliz basını, golcü oyuncuyla ilgili yaşanan yeni gelişmeleri duyurdu. Abraham, kendisini çok isteyen Nottingham Forest ile Aston Villa arasında tercihini Villa'dan yana kullandı. Beşiktaş yönetiminin de 20 milyon avroluk bir bonservis bedeli karşılığında ayrılığa izin vereceği belirtildi. Taraflar arasında süren görüşmelerin son aşamaya geldiği ve imzaların her an atılabileceği ifade edildi.

GUESSAND 1,5 YILLIĞINA KİRALIK

İngiliz Mirror, Aston Villa'nın bu transferi bitirmek için yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir operasyon yapacağını da vurguladı. Teknik direktör Unai Emery'nin de İngiliz forvetin alınması için baskı yaptığı ve 2025'te kadrosuna katacağı iki oyuncunun ayrılmasına izin vermeye hazır olduğu belirtildi. Abraham'la yıllığı 4,5 milyon avrodan 4,5 yıllık anlaşma imzalanacak. İngiliz ekibi, 30 milyon sterlin karşılığında Nice'ten aldığı ancak Premier Lig'de henüz gol atamayan Evann Guessand'ı da bu transfer kapsamında Beşiktaş'a 1,5 yıllığına kiralık gönderecek.