Beşiktaş'ta Babel sürprizi!

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Günel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati salonda, sonraki bölümü ise sahada yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, streching ve 5'e 2 ile devam etti. Antrenman tek pas çalışmasının ardından oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Yaklaşık 1 aydır sakat olan Ryan Babel, bugün ilk kez takım çalışmasına katılırken, antrenmanın tamamında yer aldı. Hollandalı futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı, Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Kasımpaşa maçında da forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı süren Enzo Roco çalışmaya katılmazken, kasığında ağrı hisseden Quaresma da salonda çalıştı.

Siyah-Beyazlı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

BABEL'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel için doğum günü kutlaması yapıldı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hollandalı oyuncunun 32. yaş günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman öncesinde kesilen pastayla kutlandı. Teknik direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve siyah-beyazlı futbolcular yeni yaşında Babel'e mutluluklar diledi.